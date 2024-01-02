Цена Bitcoin превысила $45 тысяч 2.01.2024, 23:16

Впервые с апреля 2022 года.

Цена Bitcoin во вторник, 2 января, поднялась свыше 45 тысяч долларов. На таком уровне стоимость данной криптовалюты впервые с апреля 2022 года. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что цена Bitcoin достигла самого высокого уровня за 21 месяц, составив 45 532 дол. В прошлом году криптовалюта выросла на 156%, что является лучшим годовым показателем с 2020 года. В последние дни цена Bitcoin выросла на 2,5%, до 45 318 долл., но все еще остается ниже рекордного максимума в 69 000 долл., установленного в ноябре 2021 года.

Кроме того, Ether, монета, связанная с блокчейн-сетью ethereum, 2 января подорожала на 1,45%, до 2386 долл., после того как в 2023 году она выросла на 91%.

Цена биткоина растет по мере того, как рынок готовится к одобрению спотовых криптовалютных фондов (ETF) в США. В настоящее время на рассмотрении регулятора – Комиссии по ценным бумагам и биржам – находятся 14 таких заявок.

За последние годы Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила несколько заявок на их запуск, аргументируя это тем, что рынок криптовалют уязвим к манипуляциям. Однако в последние месяцы появляется все больше признаков того, что регуляторы готовы одобрить по крайней мере некоторые из предложенных спотовых биткоин-ETF. Ожидается, что решение будет принято в начале января.

Спотовый биткоин-ETF – это открытый фонд, который может выпускать или выкупать акции в зависимости от спроса.

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