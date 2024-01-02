В США суперкары стали «гирляндами» на колесах
- 2.01.2024, 23:38
Впечатляющее видео.
Около 20 машин-гирлянд собрались ночью на пустыре вблизи Лос-Анджелеса в США. Среди них оказались BMW M3, Ford Mustang, Mercedes-AMG GT, McLaren 570S и Porsche 911 GT3. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Автомобили выстроились в круг и по очереди выезжали в его центр, чтобы продемонстрировать дрифт. Получилось очень ярко и эффектно.
На кузове одного из авто установлено около 30 000 светодиодных ламп, а управляют ими несколько контроллеров и компьютерная программа.