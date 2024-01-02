В США суперкары стали «гирляндами» на колесах 2.01.2024, 23:38

Впечатляющее видео.

Около 20 машин-гирлянд собрались ночью на пустыре вблизи Лос-Анджелеса в США. Среди них оказались BMW M3, Ford Mustang, Mercedes-AMG GT, McLaren 570S и Porsche 911 GT3. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Автомобили выстроились в круг и по очереди выезжали в его центр, чтобы продемонстрировать дрифт. Получилось очень ярко и эффектно.

На кузове одного из авто установлено около 30 000 светодиодных ламп, а управляют ими несколько контроллеров и компьютерная программа.

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