BMW трудоустроила роботов-гуманоидов
- 20.01.2024, 2:57
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Компания по производству автомобилей BMW трудоустроила гуманоидных роботов. Об этом сообщает TechCrunch.
Модели под названием Figure будут работать на заводе в Южной Каролине, США.
Робот рассчитан на выполнение пяти задач, погрузку будут увеличивать постепенно.
Генеральный директор Figure Бретт Эдкок говорит, что, кроме BMW, робота будут тестировать и другие компании, однако отказался разглашать их названия.
Он также заявил, что компания нацелена на то, чтобы выпустить первого коммерческого робота в течение года.