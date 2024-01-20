BMW трудоустроила роботов-гуманоидов 20.01.2024, 2:57

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Компания по производству автомобилей BMW трудоустроила гуманоидных роботов. Об этом сообщает TechCrunch.

Модели под названием Figure будут работать на заводе в Южной Каролине, США.

Робот рассчитан на выполнение пяти задач, погрузку будут увеличивать постепенно.

Генеральный директор Figure Бретт Эдкок говорит, что, кроме BMW, робота будут тестировать и другие компании, однако отказался разглашать их названия.

Он также заявил, что компания нацелена на то, чтобы выпустить первого коммерческого робота в течение года.