закрыть
20 января 2024, суббота, 3:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

BMW трудоустроила роботов-гуманоидов

  • 20.01.2024, 2:57
BMW трудоустроила роботов-гуманоидов

Видео.

Компания по производству автомобилей BMW трудоустроила гуманоидных роботов. Об этом сообщает TechCrunch.

Модели под названием Figure будут работать на заводе в Южной Каролине, США.

Робот рассчитан на выполнение пяти задач, погрузку будут увеличивать постепенно.

Генеральный директор Figure Бретт Эдкок говорит, что, кроме BMW, робота будут тестировать и другие компании, однако отказался разглашать их названия.

Он также заявил, что компания нацелена на то, чтобы выпустить первого коммерческого робота в течение года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан