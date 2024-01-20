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В крещенских ныряниях Путина в прорубь заподозрили неладное

  • 20.01.2024, 10:02
В крещенских ныряниях Путина в прорубь заподозрили неладное

Что-то пошло не так.

Крещенские ныряния Путина в прорубь несколько лет подряд были одним из главных элементов российской пропаганды.

Это действие снималось на камеру и показывалось по всем телеканалам в РФ, чтобы убедить россиян в том, что у их президента «все хорошо со здоровьем», несмотря на немолодой возраст.

В частности, эта церемония активно преподносилась россиянам накануне предыдущих президентских выборов в РФ, состоявшихся в 2018 году.

Однако уже второй год Кремль не показывает окунания Путина на Крещение. В этом году это выглядит еще более удивительно с учетом приближающихся выборов.

В пятницу, 19 января, в день, когда христиане византийской традиции, живущие по Юлианскому календарю, отмечают Крещение, пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что «сегодня утром Путин традиционно окунулся в прорубь».

Однако никаких видеодоказательств этого предоставлено не было, также не было уточнений относительно того, где состоялось окунание.

«В этом году 71-летний президент (Путин - ред.) снова идет на выборы, и, судя по всему, будет иным способом демонстрировать, что здоров», - пишет «Агентство», комментируя отсутствие фото или видео ныряний.

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