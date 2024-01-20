Россиянин с тремя классами образования рассказал, как попал на войну и в плен 20.01.2024, 11:41

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Оккупант признался, что «дома его повсюду кидали».

В РФ мобилизованных на войну с Украиной не учат воевать не только призывников, но и контрактников. Их командование совсем не смущает, что у последних даже нет среднего образования.

Именно об этом рассказал российский военнопленный Дмитрий Щетинин.

Мужчина 1987 года рождения уже «устал жить» и не знал, как и зачем это делать.

Дмитрий из Чаванги Мурманской области. По его словам, там нет никакой работы. Мужчина пошел контрактником в 25-ю бригаду, 9-ю роту, потому что хотел заработать на жилье. Он считал, что либо сам заработает деньги, либо погибнет, и родственникам будет компенсация.

Россиянин подписал контракт, «чтобы никого не напрягать дома». Дмитрий окончил только три класса, и его никуда не брали работать, и повсюду «кидали». «Кинули» его и российские военные. Мужчина рассказал, что его без подготовки «загрузили в КамАЗ с вещами и увезли на передовую».

Эти видео показал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.