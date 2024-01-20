В истории с задержанием белорусов возле поезда в Вильнюсе наметился позитивный финал 20.01.2024, 15:58

1,094

Литовские пограничники раскрыли подробности.

Инцидент с двумя белорусами, покинувшими транзитный поезд Калининград — Санкт-Петербург на Вильнюсском железнодорожном вокзале, произошел по вине персонала поезда.

Об этом заявил пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы (СОГГ) Гедрюс Мишутис. При этом наказывать штрафом белорусов нет оснований, пишет delfi.lt.

«Это ошибка, допущенная персоналом поезда. Проводники открыли двери, белорусы не убегали, не оказывали сопротивления и т.д., их сразу заметили и вернули в поезд. Если бы двери не открыли, не было бы и инцидента, — сказал Гедрюс Мишутис. Он обратил внимание на то, что белорусов штрафовать не будут, потому что у них были шенгенские визы.

«Какие-то штрафы нельзя даже применять. Ведь если бы это был гражданин России, который едет по документам облегченного транзита, ситуация была бы иной. А здесь — два белоруса, у которых были шенгенские визы, они находились в Литве законно», — уточнил Гедрюс Мишутис.

Напомним, 18 января на железнодорожном вокзале в Вильнюсе двое белорусов самовольно вышли из поезда сообщением Калининград — Санкт-Петербург из-за того, что персонал по ошибке открыл двери вагона. У обоих были действующие шенгенские визы. Мужчин задержали сотрудники службы безопасности вокзала, их отправили в Беларусь тем же поездом под охраной вплоть до пересечения границы.