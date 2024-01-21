Может ли «умная» техника тайно подслушивать разговоры? 21.01.2024, 7:00

Пояснили эксперты.

В том, способны ли современные гаджеты и бытовая техника без ведома владельца собирать информацию о нем посредством прослушивания разговоров для использования полученных данных в рекламных целях, попытались разобраться в блоге «Лаборатории Касперского».

Как сообщается, в конце прошлого года маркетинговые компании CMG и Mindshift стали утверждать, что смартфоны и умные телевизоры помогают в их работе – якобы с их помощью определяются ключевые слова из заранее заданного списка, которые хозяин устройств чаще других произносит в разговорах.

После этого полученная информация используется для показа пользователю контекстной рекламы на различных платформах, причем происходит это, по утверждениям компаний, на законных основаниях.

Позднее обе компании удалили свои заявления.

Автор материала отмечает, что заявления обеих компаний, скорее всего, не соответствуют действительности, так как в операционных системах, установленных на большинстве современных гаджетов, есть индикатор включения микрофона – пользователь просто увидит, что он работает.

Кроме того, из-за постоянного прослушивания мобильные устройства будут быстро терять заряд аккумулятора, что немедленно заметят их владельцы, а распознавание многочисленных аудиозаписей от большого числа пользователей потребует от компаний колоссальных вычислительных мощностей.

При этом ситуация может быть иной для устройств, которые умеют выполнять голосовые команды пользователя – например, умные колонки или телевизоры. Так, голосовой ассистент Alexa от компании Amazon постоянно прослушивает окружение, однако передает данные в облако только при получении какого-либо приказа от пользователя, завершая этот процесс при окончании взаимодействия.

При этом подтверждено, что полученные данные используются для таргетированной рекламы – против Amazon даже подавали иск, однако судебные разбирательства пока не привели к запрету такой практики.

Для обеспечения максимальной защиты от прослушивания автор дают ряд советов:

- отозвать разрешение на доступ к микрофону на различных гаджетах для тех приложений, где в этом нет необходимости;

- произвести аналогичные действия с программами на компьютере;

- подумать об отключении голосового помощника, а также голосового управления техникой;

отказаться от умных колонок.