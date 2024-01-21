После удара дронов пылает стратегический порт РФ в Усть-Луге 21.01.2024, 8:39

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Беспилотники мощно атаковали Ленинградскую область.

В ночь на воскресенье, 21 января, в Ленинградской области РФ пожаловались на новую атаку БПЛА.

Местные жители слышали звуки дронов, после чего прозвучали взрывы в районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга, который расположен на берегу Финского залива Балтийского моря, сообщают украинские СМИ.

Там вспыхнул пожар. Российские СМИ сообщали, что горит либо нефтяной, либо угольный терминал порта.

«В порту стоим. Е**нуло и пожар. Баржу притащили с Питера. Сейчас всех выгоняют в море», – написали россияне в сети.

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел в терминале компании «Новатэк». Пострадавших, по его словам, нет, была проведена эвакуация персонала.

«В Кингисеппском районе Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за пожара в терминале «Новатэка», – добавил он.

По словам очевидцев, во время ударов БПЛА по терминалу, там шла погрузка некоего груза на корабли под флагом Панамы.

Позже российские СМИ сообщили, что в момент удара погрузка шла на восемь судов, которые ходят под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых островов, Каймановых островов и Гонконга.

Порт в Усть-Луге является стратегически важным для РФ. Через него идут поставки российской нефти на мировые рынки при помощи огромного количества танкеров, которые ходят по Балтике, обеспечивая как легальный, так и серый экспорт российской нефти.

Этот порт является базой снабжения Калининградской области, не только гражданской продукцией, но и главной базы Балтфлота в Балтийске.

Напомним, что в ночь на 18 января украинские беспилотники атаковали нефтебазу врага в Ленинградской области России.