Горящий в Усть-Луге терминал принадлежит другу Путина 6 21.01.2024, 10:24

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Что известно об ударе дронов по крупнейшему стратегическому порту РФ.

В Ленинградской области РФ загорелся крупный газовый терминал компании «Новатэк», который принадлежит другу российского президента Владимира Путина Геннадию Тимченко.

Как отметил украинский журналист Денис Казанский, пожар начался из-за прилета беспилотника.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга произошел пожар, персонал эвакуировали, но причину происшествия российский чиновник не уточнил.

Пр этом российский телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что жители Кингисеппа слышали звуки пролетающих беспилотников. А местное питерское издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники сообщило, что в ночь на 21 января незадолго до пожара в Усть-Луге российские силы ПВО «засекли два БПЛА, летящих в сторону Петербурга».

Издание добавило, что при подлете к городу беспилотники изменили курс и полетели в сторону Кингисеппского района и атаковали газохранилище «Новатэк».

Порт в Усть-Луге является стратегически важным для РФ. Через него идут поставки российской нефти на мировые рынки при помощи огромного количества танкеров, которые ходят по Балтике, обеспечивая как легальный, так и серый экспорт российской нефти.

Этот порт является базой снабжения Калининградской области, не только гражданской продукцией, но и главной базы Балтфлота в Балтийске.