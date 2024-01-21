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В горах Афганистана разбился российский самолет с VIP-персонами

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  • 21.01.2024, 10:58
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В горах Афганистана разбился российский самолет с VIP-персонами

Бизнес-джет летел из Индии в Москву.

На северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан разбился бизнес-джет Falcon 10B (RA-09011), совершавший перелет из индийского города Гая в Москву через Ташкент.

Росавиация сообщила, что самолет принадлежал ООО «Атлетик Групп».

Во время полета пилоты сообщали о технических проблемах и собирались осуществить незапланированную посадку при пересечении таджикистанской границы. Последний раз самолет отображался на радарах при подлете к границе Афганистана.

Позже стало известно, что пассажирский джет Falcon 10B, летевший из Индии отклонился от курса и врезался в гору Топхан в Ваханском районе.

Предварительно, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира.

Позже ТАСС сообщил, что на борту пропавшего с радаров над Афганистаном частного самолета были двое россиян.

Falcon 10 — реактивный самолет, разработанный французской Dassault Aviation. Производство началось в 1971 году и прекратилось в 1989 году, он считается одним из самых популярных бизнес-джетов на рынке подержанных самолетов. Экипаж Falcon 10 обычно состоит из двух человек, вместимость — 4-7 человек.

Как прокомментировал украинский журналист Денис Казанский, рано или поздно это должно было произойти. «После введения санкций российские самолеты ломались и совершали экстренные посадки почти каждую неделю. Этот первый, который не долетел. На борту самолета было 6 человек. Это был чартерный рейс в интересах «Газпрома». Видимо, погибли какие-то VIPы», - предположил журналист.

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