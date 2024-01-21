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СМИ: В резервуарах Усть-Луги выгорает белорусское топливо производства ОАО «Нафтан»

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  • 21.01.2024, 11:07
  • 3,206
СМИ: В резервуарах Усть-Луги выгорает белорусское топливо производства ОАО «Нафтан»

Экспортные нефтепродукты прошли таможню и отгружались на танкеры под флагом Габона и Маршалловых островов.

Беларуское топливо производства ОАО «Нафтан» выгорает в резервуарах морского торгового терминала Усть-Луги (Ленинградская область), сообщает телеграм-канал «Минская семибоярщина».

В результате успешной атаки украинских БПЛА

сегодня ночью возник и продолжается крупный пожар емкостного парка хранения. После прилетов в припортовой инфраструктуре газоконденсатного НПЗ крупнейшей частной российской компании «Новатэк» прогремело два мощных взрыва.

Находящийся там экспортный белорусский ресурс прошел таможенное оформление и отгружался на два нефтетанкера под флагом Габона и Маршалловых островов.

Объемы и виды сгоревших нефтепродуктов, ее белорусский собственник-поставщик будут уточнены нами позднее.

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