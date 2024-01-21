Стало известно, кто летел в российском VIP-самолете, разбившемся в горах Афганистана 1 21.01.2024, 13:47

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Частный бизнес-джет совершал срочный рейс.

В разбившемся в горах Афганистана частном российском джете Falcon 10B (RA-09011) летела семья Евсюковых, предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий.

Лайнер был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ и принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.

Об этом сообщает «База».

Евсюковы прилетели на отдых в Тайланд 15 декабря обычным рейсом (как стало известно «Базе», супруги отдыхали там каждую зиму). С ними был сын Виталий. Через пару дней Анне стало плохо. 17 декабря ее положили в больницу Паттайи. Местные врачи сообщили о некой инфекции. Женщину подключили к аппарату ИВЛ.

Вскоре Анатолию Евсюкову тайские врачи порекомендовали везти жену в Россию. Семья заказала частный борт. Возможно, через страховую компанию. Когда в клинике разрешили вывоз Анны, джет с Анатолием и его супругой вылетел из Паттайи 20 января. В Индии совершили дозаправку. Далее должны были дозаправиться в Ташкенте. И потом улетать в Москву. Однако над Афганистаном пилоты сообщили о проблеме с двигателем и с топливом. Борт рухнул в горах, в районе афганского Бадахшана.

Сын Виталий вылетел из Паттайи обычным рейсом. По данным «Базы», он уже прилетел в Россию, где узнал о гибели родителей.

Среди погибших в самолете: Анатолий и Анна Евсюковы (пассажиры), Дмитрий Беляков, Аркадий Грачев, Игорь Сывороткин и Павел Попов (члены экипажа). Об этом написали Shot и 112.