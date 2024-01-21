На российских танках заметили необычные конструкции 21.01.2024, 16:25

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Эксперты рассказали, поможет ли оккупантам очередной вид «мангала».

В начале января российская пропаганда активно нахваливала новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Волнорез», который должен был не давать украинским дронам поражать технику оккупантов. Однако его эффективность оказалась более чем скромной и потому россияне пиарят новую «суперглушилку» – «Сания».

Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, новая российская глушилка якобы работает исключительно против FPV-дронов, которые используют как камикадзе.

Оккупанты утверждают, что «Сания» может подавлять как одиночные дроны, так и целые роты БПЛА на расстояниях до 1,5 км от танка, после чего атака становится невозможной. А после посадки БПЛА комплекс автоматически отключается.

Автор Telegram-канала «Танки. История и современность» подчеркивает, что «Сания», хотя и заявленный как новейший автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов, на деле выглядит крайне примитивно и похож на самоделку.

«Судя по всему, «Волнорез» — всё, вот и появилась новая разработка. Пока выглядит это откровенным колхозом, в начале — уродливый мангал из оконных решеток, потом рогатый мангал, потом будет мангал с ветвистыми рогами», — описывает автор конструкцию новой «глушилки».