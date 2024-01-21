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Буданов призвал не спешить с выводами о смерти Пригожина

  • 21.01.2024, 16:47
  • 1,348
Буданов призвал не спешить с выводами о смерти Пригожина
Евгений Пригожин

Руководитель ГУР обратил внимание на важный момент.

Информация о роспуске ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности, а утверждение о смерти главаря группы Евгения Пригожина невозможно проверить. Об этом сказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times.

«Вагнер существует», - заявил Буданов, отвергая сообщения о том, что группировка была распущена.

Также он прокомментировал информацию о гибели главаря ЧВК Евгения Пригожина в авиакатастрофе в августе 2023 года.

«Насчет Пригожина, я бы не спешил с выводами», - сказал он.

Кремль отрицает свою причастность и заявляет, что экспертиза ДНК доказала смерть Пригожина. Но его тело никогда не видели на публике.

«Я не говорю, что он не умер или что он мертв, - сказал Буданов. Я говорю, что нет никаких доказательств того, что он мертв».

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