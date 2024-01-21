ВСУ ликвидировали замкомандира батальона «Пятнашка» 2 21.01.2024, 18:03

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Владимир Харабуа

Оккупант был «одним из самых опытных».

Батальон российских оккупантов «Пятнашка» остался без заместителя командира. Владимир Харабуа по кличке «Микич» погиб во время штурма Авдеевки. Как пишет dialog.ua, об этом сообщают российские военные в соцсетях.

Харабуа был одним из самых опытных командиров в батальоне «Пятнашка». Он принимал участие во всех крупных операциях российских войск в Украине в течение последних нескольких лет войны. Россияне утверждают, что гибель «Микича» является большой потерей для батальона «Пятнашка» и для российских оккупационных войск в целом.

Однако украинские военные считают, что Харабуа был лишь одним из многих российских оккупантов, которые были убиты на украинской земле. Они отмечают, что российские войска продолжают нести значительные потери в войне с Украиной.