В Российской армии почти вдвое увеличились потери бронетехники 21.01.2024, 18:19

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Разведка Британии назвала причину.

Российская оккупационная армия существенно увеличила интенсивность наступательных действий по всему фронту. Вследствие этого выросли потери врага в живой силе.

Всего за 5 дней потери военной техники Россией увеличились на 88%. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

В британском ведомстве отметили, что 19 января отмечено увеличение числа атак российских оккупантов по всему фронту на 27%. В частности, за сутки путинские террористы нанесли 81 воздушный удар и 45 ракетных обстрелов.

Британская разведка констатировала, что за последние дни потери российской военной техники увеличились на 88%. В частности, захватчики начали терять почти вдвое больше танков.

Данные указывают на устойчивый рост интенсивности российской наступательной кампании по всему фронту за последние две недели. При этом в британской разведке отметили, что ключевым фактором, способствующим увеличению количества атак, вероятно, стало замерзание грунта. Это обеспечивает передвижение бронетехники по пересеченной местности.