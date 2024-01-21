закрыть
21 января 2024, воскресенье, 18:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Российской армии почти вдвое увеличились потери бронетехники

  • 21.01.2024, 18:19
  • 1,582
В Российской армии почти вдвое увеличились потери бронетехники

Разведка Британии назвала причину.

Российская оккупационная армия существенно увеличила интенсивность наступательных действий по всему фронту. Вследствие этого выросли потери врага в живой силе.

Всего за 5 дней потери военной техники Россией увеличились на 88%. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

В британском ведомстве отметили, что 19 января отмечено увеличение числа атак российских оккупантов по всему фронту на 27%. В частности, за сутки путинские террористы нанесли 81 воздушный удар и 45 ракетных обстрелов.

Британская разведка констатировала, что за последние дни потери российской военной техники увеличились на 88%. В частности, захватчики начали терять почти вдвое больше танков.

Данные указывают на устойчивый рост интенсивности российской наступательной кампании по всему фронту за последние две недели. При этом в британской разведке отметили, что ключевым фактором, способствующим увеличению количества атак, вероятно, стало замерзание грунта. Это обеспечивает передвижение бронетехники по пересеченной местности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко