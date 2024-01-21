Западный аналитик рассказал о необычной тактике ВСУ на фронте 21.01.2024, 18:31

Концепция позволяет добиваться двух целей одновременно.

Украинские военные на фронте во время войны против российских захватчиков используют тактику «активной обороны», именно благодаря такой концепции защитники Украины во время контрнаступления в сентябре 2022 года освободили от врагов значительную часть территории Харьковской области.

Активная оборона заключается в том, чтобы удерживать оборонительные рубежи и одновременно вести контрнаступление в надежде найти слабые места, которые могут привести к краху оборонных линий противника, приводит сведения сотрудника аналитического центра Royal United Services Institute Эдварда Арнольда The Telegraph.

«Один из принципов обороны - это наступательные действия», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, поддержание гибкой линии обороны позволит защитникам Украины не только тренироваться, но и обеспечит готовность для контрнаступленя, если такая возможность возникнет.

«Статическая оборона редко бывает хорошей идеей для военных, потому что она как бы фиксирует вашу собственную способность к маневрированию», - добавил аналитик.