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Западный аналитик рассказал о необычной тактике ВСУ на фронте

  • 21.01.2024, 18:31
Западный аналитик рассказал о необычной тактике ВСУ на фронте

Концепция позволяет добиваться двух целей одновременно.

Украинские военные на фронте во время войны против российских захватчиков используют тактику «активной обороны», именно благодаря такой концепции защитники Украины во время контрнаступления в сентябре 2022 года освободили от врагов значительную часть территории Харьковской области.

Активная оборона заключается в том, чтобы удерживать оборонительные рубежи и одновременно вести контрнаступление в надежде найти слабые места, которые могут привести к краху оборонных линий противника, приводит сведения сотрудника аналитического центра Royal United Services Institute Эдварда Арнольда The Telegraph.

«Один из принципов обороны - это наступательные действия», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, поддержание гибкой линии обороны позволит защитникам Украины не только тренироваться, но и обеспечит готовность для контрнаступленя, если такая возможность возникнет.

«Статическая оборона редко бывает хорошей идеей для военных, потому что она как бы фиксирует вашу собственную способность к маневрированию», - добавил аналитик.

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