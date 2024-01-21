Военный аналитик: ВСУ перемололи российскую кадровую армию 21.01.2024, 20:54

Теперь наступает очередь «добровольцев» и мобилизованных.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин рассказал, что происходит в российской армии:

— BBC опубликовало данные нового исследования по российским потерям. К концу декабря им удалось установить имена более 40 тысяч ликвидированных российских военных за весь период полномасштабного вторжения в Украину.

Это те, о ком составлены некрологи и документация. То есть это самая низкая планка, и реальная цифра, вероятно, намного больше. BBC говорят о более 80 тысячах. То есть на одного задокументированного приходится один безымянный. Также после изучения некрологов ими были установлены 23 тысячи ликвидированных боевиков из ОРДЛО.

Всего же безвозвратные потери (то есть включая тяжелораненых и покалеченных) России за почти два года полномасштабной войны с Украиной, по оценке BBC, могут составлять 309 тысяч человек. Еще раз, это только по информации из открытых данных, то есть это наименьшие и самые консервативные оценки.

То есть, суммируя и ВС РФ и ОРДЛО, ликвидированные 80–100 тысяч, безвозвратные более 300 тысяч, а общие (с средне- и легкоранеными, дезертирами, пропавшими без вести и т.д.) видимо около полумиллиона. И еще раз, это по консервативным оценкам.

В этом же материале приводится любопытный график, распределение ликвидированных русских оккупантов по категориям. Мы видим, как растет доля «добровольцев» и мобилизованных относительно массы зеков, которые сложны для учета и далеко не все документируются. Украинский солдат перемолол российскую кадровую профессиональную армию, а затем перемолол массу, созданную из боевиков ОРДЛО и зеков.

Теперь наступает очередь уже «обычных» граждан РФ, то есть «добровольцев» и мобилизованных. Кремль всеми силами пытался все эти два года «уберечь» рядового гражданина РФ от мясорубки, которую он устроил. Но боевики из ОРДЛО кончились, зеки тоже не вечные, наступает очередь массово идти на фарш российским «добровольцам» и мобилизованным. Щелкнет ли что-то в их пустых головах? Надежд мало, но Кремль не просто так боится отправлять их на убой, он хорошо знает, чем это может закончиться.