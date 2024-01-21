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Bloomberg: Атака украинских беспилотников парализовала газового гиганта России

  • 21.01.2024, 22:28
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Bloomberg: Атака украинских беспилотников парализовала газового гиганта России

Приостановлены все операции.

Атака украинских беспилотников на газовый терминал «Новатэка» в Усть-Луге Ленинградской области парализовала работу расположенного поблизости завода указанной компании. 

Как сообщает Bloomberg, упомянутый завод, расположенный на побережье Балтийского моря, приостановил все операции после сегодняшней атаки дронов. 

Специализирующаяся на добыче и переработке природного газа компания «Новатэк» входит в десятку крупнейших частных компаний РФ. Она принадлежит близкому к Кремлю олигарху Леониду Михельсону. 

В Усть Луге находятся причальный терминал и завод, занимающийся переработкой газового конденсата в керосин, мазут и дизельную фракцию. По итогам минувшего года через причалы ООО «Новатэк-Усть-Луга» было экспортировано более 7 млн тонн нефтепродуктов. 

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