Нобелевский лауреат заявил, что Китай вступает в эпоху застоя 22.01.2024, 0:12

2,398

И рассказал о причинах кризиса.

Американский экономист и нобелевский лауреат Пол Кругман заявил, что Китай вступает в эпоху застоя. Об этом сообщает The New York Times.

По словам экономиста, в Китае наблюдается дефляция по японскому сценарию. Усложняет ситуацию высокий уровень безработицы среди молодежи. Все это, по мнению Кругмана, говорит о начале эпохи «застоя и разочарования».

Причиной такой ситуации Кругман считает подавление частной инициативы, невысокие проценты по сбережениям и предоставление дешевых кредитов привилегированным заемщикам. По мнению экономиста, ухудшает положение и недостаточный уровень системы социальной защиты.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, Китаю, по мнению экономиста, необходимо переориентировать большую часть доходов на домохозяйства, а также укрепить систему социальной защиты, что позволит сократить инвестиционные расходы.