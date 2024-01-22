Афганские СМИ опубликовали фото россиян, выживших после падения VIP-самолета 4 22.01.2024, 12:01

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На борту самолета находились шесть человек.

Афганское радио Hurriyat показало видео с места крушения российского самолета Falcon 10. Как уточняет Hurriyat, самолет был обнаружен спасательной командой ВВС Афганистана в «отдаленной и гористой местности». Переживших крушение доставили в районный центр, откуда их планируют доставить в больницу в Кабуле, пишет «Медуза».

Телеграм-канал Shot сообщает, что пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов не получили серьезных травм. Канал отмечает, что на распространившейся в сети фотографии не видно еще одного медика — Игоря Сывороткина, однако, по данным Shot, его состояние также оценивается как удовлетворительное.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что пассажиры — Анатолий и Анна Евсюковы — погибли. Их тела заберет спецборт, который вылетит в Кабул 23 января.

Самолет Falcon 10, принадлежавший российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, пропал с радаров в воздушном пространстве Афганистана вечером 20 января. Борт выполнял чартерный санитарный рейс из Таиланда в Россию через Индию и Узбекистан. На борту самолета находились шесть человек (два пассажира и четыре члена экипажа).