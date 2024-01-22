Российской пропагандистке Канделаки запретили въезд в Казахстан 9 22.01.2024, 13:24

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Тина Канделаки

Ранее она обвинила власти страны в дискриминации русского языка.

Замруководителя «Газпром-медиа» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки стала персоной нон грата в Казахстане. Ранее она обвинила власти страны в дискриминации русского языка. Официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров заявил, что попасть в Казахстан Канделаки больше не сможет, пишет The Moscow Times.

«Если кто-то вам не нравится, вы ведь не впустите в свой дом. Так же будем поступать и мы. При необходимости будут приняты меры. <…> Государство такого никогда не прощает. Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет», — заявил Смадияров.

16 января Канделаки прокомментировала новость о намерении казахских властей переименовать железнодорожные станции в стране. «В Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. <…> К примеру, предлагают заменить станцию „Уральск“ на „Орал“, „Узень“ на „Жаңаөзен“ и т. д», — написала она.

Канделаки назвала это «очень опасной тенденцией», сославшись на «опыт» стран Балтии. «Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз», — заявила пропагандистка.