Belavia составит черный список пассажиров
- 22.01.2024, 15:23
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Кто туда попадет.
Belavia будет составлять черный список пассажиров. Так хотят повысить безопасность полетов.
Основные претенденты – люди, не соблюдающие правила полета. В первую очередь – за курение, драки на борту. Также частой причиной неподобающего поведения становится алкогольное опьянение пассажиров.
За год в Belavia зафиксировали 30 инцидентов, но на самом деле жалобы бортпроводникам поступают два-три раза в неделю, пишет tochka.by.
Для тех, кто попал в черный список, есть несколько исключений. Они могут попасть на борт самолета, если, например, нужно лететь на лечение или сопровождать ребенка (это попросят подтвердить документами).
В черный список пассажиры попадают не навечно. Когда административное наказание будет снято или уголовное расследование будет прекращено, человека исключат из такой базы.
Черный список появится в сентябре.