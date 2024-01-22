ВСУ уничтожили штурмовую группу и танк оккупантов в Марьинке 1 22.01.2024, 16:45

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Помог «Javelin».

На Марьинском направлении российские оккупанты ведут непрерывные атаки позиций Сил обороны Украины «24 на 7».

Об этом рассказал блогер и боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов (Осман).

В своем телеграмм-канале «Говорят Снайпер» со ссылкой на украинских защитников, воюющих на этом участке фронта, он написал:

«Мало того, идут во весь рост, как будто им даже не говорят о приблизительном положении наших позиций. Одна группа валит, их разбивают, и вторая группа идет, как ни в чем не бывало, с автоматами за спиной».

Несмотря на то, что захватчики экономят технику, бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в южной части оккупированной Марьинки с помощью противотанкового ракетного комплекса «Javelin» уничтожили танк интервентов с новым типом минного трала.

Розрахунок ПТРК “Javelin” 46-ої ОАеМБр знищив кацапський танчик на півдні Марʼїнки.



Зверніть увагу на трал, хлопці кажуть, що це в них щось нове. pic.twitter.com/VatUtKdA8i — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) January 21, 2024