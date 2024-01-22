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ВСУ уничтожили штурмовую группу и танк оккупантов в Марьинке

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  • 22.01.2024, 16:45
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ВСУ уничтожили штурмовую группу и танк оккупантов в Марьинке

Помог «Javelin».

На Марьинском направлении российские оккупанты ведут непрерывные атаки позиций Сил обороны Украины «24 на 7».

Об этом рассказал блогер и боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов (Осман).

В своем телеграмм-канале «Говорят Снайпер» со ссылкой на украинских защитников, воюющих на этом участке фронта, он написал:

«Мало того, идут во весь рост, как будто им даже не говорят о приблизительном положении наших позиций. Одна группа валит, их разбивают, и вторая группа идет, как ни в чем не бывало, с автоматами за спиной».

Несмотря на то, что захватчики экономят технику, бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в южной части оккупированной Марьинки с помощью противотанкового ракетного комплекса «Javelin» уничтожили танк интервентов с новым типом минного трала.

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