Залужный: Наше единство – наше оружие 22.01.2024, 19:47

Главнокомандующий ВСУ поздравил украинцев с Днем Соборности.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Соборности.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Украинские солдаты, матросы, сержанты и офицеры – вы как никто знаете цену каждого лоскутка украинской земли. Потому что именно украинский воин сегодня бьется за то, чтобы Украина была Соборной и Независимой», – говорится в сообщении.

Залужный напомнил, что в 1990 году тысячи украинцев создали Живую цепь Соборности, объединив страну, и показали миру свое стремление к свободе.

«Сегодня цепь Соборности – это линия фронта, на которой тысячи украинских солдат объединились в битве за Независимость и Свободу. И мы знаем, что с нашими воинами борется вся Украина. Наше единство – наше оружие. Вместе – к Победе», – подытожил главнокомандующий ВСУ.