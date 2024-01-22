закрыть
22 января 2024, понедельник, 19:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Залужный: Наше единство – наше оружие

  • 22.01.2024, 19:47
Залужный: Наше единство – наше оружие

Главнокомандующий ВСУ поздравил украинцев с Днем Соборности.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Соборности.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Украинские солдаты, матросы, сержанты и офицеры – вы как никто знаете цену каждого лоскутка украинской земли. Потому что именно украинский воин сегодня бьется за то, чтобы Украина была Соборной и Независимой», – говорится в сообщении.

Залужный напомнил, что в 1990 году тысячи украинцев создали Живую цепь Соборности, объединив страну, и показали миру свое стремление к свободе.

«Сегодня цепь Соборности – это линия фронта, на которой тысячи украинских солдат объединились в битве за Независимость и Свободу. И мы знаем, что с нашими воинами борется вся Украина. Наше единство – наше оружие. Вместе – к Победе», – подытожил главнокомандующий ВСУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко