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ВСУ навели HIMARS на «Град» и ударили дронами по двум орудиям

  • 22.01.2024, 20:36
  • 1,442
ВСУ навели HIMARS на «Град» и ударили дронами по двум орудиям

Видеофакт.

Операторы Сил специальных операций навели ракетную систему M142 HIMARS на российский «Град» и ударили дронами по орудиям «Гиацинт-Б» и Д-20 на южном направлении.

Боевую работу проделали защитники из 73-го морского центра ССО: они обнаружили тяжелую технику оккупантов – реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», а также пушки «Гиацинт-Б» и Д-20 калибра 152-мм, пишут военные.

По «Граду» украинские защитники навели огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны – в результате удара техника была уничтожена, отмечают в ведомстве.

По «Гиацинт-Б» и Д-20 ВСУ нанесли огневое поражение ударными дронами – в результате пушки были повреждены и выведены из строя, заключают в сообщении.

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