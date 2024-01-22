Jeep представила свой первый электромобиль 22.01.2024, 21:33

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Американский бренд Jeep, известный своими внедорожниками, готовится выпустить на рынок свой первый электромобиль. Об этом сообщает Elektrek.

Осенью 2024 года будет доступен электромобиль Jeep Wagoneer S. Он будет иметь 600 лошадиных сил и сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Запас хода автомобиля рассчитан на 650 км.

Бренд также планирует представить электрический модельный ряд, включая внедорожник Recon EV, вдохновленный легендарным Wrangler, который будет иметь съемную дверь и окна. Бренд Jeep совершает переход к электромобилям в рамках стратегии «Dare Forward 2030» материнской компании Stellantis, которая планирует к 2030 году сделать 50% объема продаж в США электрическими.

Представители бренда надеются на одобрение со стороны своих клиентов, которые проявляют лояльность к бренду, чтобы успешно перейти к электромобилям и продолжить укреплять свои позиции на рынке. Кроме того, в планах Jeep разработка полностью электрического внедорожника Wrangler, а также электрической версии Grand Cherokee.