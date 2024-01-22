ЦНС: Режим Лукашенко хочет интегрировать свой бизнес на оккупированных территориях Украины 3 22.01.2024, 21:53

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Власти Беларуси хотят помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Беларусь продолжает враждебную политику в отношении Украины и готовится интегрировать свой бизнес на временно оккупированных территориях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 1 июля Беларусь планирует открыть консульство в Ростове-на-Дону. Оно фактически будет обслуживать жителей временно оккупированных территорий Украины и помогать белорусскому бизнесу налаживать связи с захваченными Россией регионами.

«Таким образом, фактически, соседнее государство в очередной раз поддержало оккупацию суверенной страны и нарушило международное право», - добавили в ЦНС.