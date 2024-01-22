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ЦНС: Режим Лукашенко хочет интегрировать свой бизнес на оккупированных территориях Украины

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  • 22.01.2024, 21:53
  • 3,698
ЦНС: Режим Лукашенко хочет интегрировать свой бизнес на оккупированных территориях Украины

Подробности.

Власти Беларуси хотят помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Беларусь продолжает враждебную политику в отношении Украины и готовится интегрировать свой бизнес на временно оккупированных территориях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 1 июля Беларусь планирует открыть консульство в Ростове-на-Дону. Оно фактически будет обслуживать жителей временно оккупированных территорий Украины и помогать белорусскому бизнесу налаживать связи с захваченными Россией регионами.

«Таким образом, фактически, соседнее государство в очередной раз поддержало оккупацию суверенной страны и нарушило международное право», - добавили в ЦНС.

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