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На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 6,7

  • 22.01.2024, 23:28
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На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 6,7

Подземные толчки ощущались в Алма-Аты и Бишкеке, жители городов вышли на улицы.

Жители Алма-Аты на юго-востоке Казахстана ощутили толчки из-за землетрясения, сообщают Tengrinews и Orda.kz.

В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС магнитуду землетрясения оценили в 6,7. Оно произошло в 0:09 по местному времени (21:09 по Минску), эпицентр находился в 264 км к юго-востоку от города на границе Казахстана и Кыргызстана.

В ведомстве призвали алмаатинцев выйти на улицы «до особого распоряжения» и сообщили, что информации о разрушениях к ним не поступало.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в это время произошло землетрясение магнитудой 7 в 270 км от Алма-Аты и 120 км от китайского города Аксу (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Оба издания пишут, что в Алма-Ате примерно в 21:45 ощущались повторные толчки. МЧС республики подтвердило, что произошли повторные толчки магнитудой 2–3. Люди вышли на улицы, образовались пробки и очереди на заправках, указывают Tengrinews и Orda.kz.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информации о жертвах и разрушениях в Алма-Ате не поступало.

Подземные толчки ощущались и в столице Кыргызстане — Бишкеке. Как пишет «АКИ-пресс», некоторые жители города вышли на улицы. В МЧС Кыргызстана сообщили, что «в Бишкеке ощущалось в пределах 4-5 баллов» и отметили, что не зафиксировали жертв и разрушений.

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