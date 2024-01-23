США создают первый бомбардировщик 6 поколения B-21 Raider: что о нем известно 23.01.2024, 17:14

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Пентагон одобрил начало производства.

Американская корпорация Northrop Grumman получила контракт на начало производства стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider. Об этом сообщает Air&Space Forces Magazine, цитируя заместителя министра обороны США по вопросам закупок Уильяма Лапланта.

- Прошлой осенью, основываясь на результатах наземных и летных испытаний и зрелых планах команды по производству, я дал добро начать производство стартовой малой серии B-21, - заявил он.

Пентагон не сообщил сумму контракта, количество самолетов, на которые он распространяется, или точную дату его заключения, но заявление Лапланта указывает, что это было сделано до конца прошлого года, подчеркивает издание.

История и характеристики B-21 Raider

Прототип стратегического бомбардировщика B-21 Raider совершил первый полет 10 ноября 2023 года. Northrop Grumman позиционирует B-21 как первый в мире самолет шестого поколения.

Бомбардировщик выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Предполагается, что он заменит в ВВС США стратегические бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer и Northrop Grumman B-2 Spirit, а также, возможно, «ветерана» ВВС B-52. Всего американцы рассчитывают получить не менее 100 единиц B-21. Стоимость одного самолета оценивают в 650-750 миллионов долларов.

Главное свойство B-21 - малая радиолокационная заметность, которая в перспективе должна повысить защиту самолета от современных средств обнаружения и наведения. Следует заметить, что такую же особенность должны получить его китайский и российский аналоги - Xian H-20 и ПАК ДА (ни один из них пока не поднялся в воздух).

Подробно технические характеристики В-21 не разглашают: предположительно, самолет оснащен двумя двигателями Pratt&Whitney PW9000 и должен иметь максимальную массу боевой нагрузки 13600 килограммов. Как стало известно ранее В-21 может получить ракеты класса «воздух-воздух», с помощью которых сможет защищать себя от вражеских истребителей.