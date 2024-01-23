В Украине ликвидирован офицер армии Беларуси 5 23.01.2024, 22:09

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Денис Лазарев воевал на стороне российских оккупантов.

Украинские военные 23 января в Крынках Херсонской области ликвидировали гражданина Беларуси, который воевал на стороне российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Telegram написал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Как отмечается, украинские военные ликвидировали в Крынках захватчика с военным билетом по имени Лазарева Дениса Александровича 1976 года рождения.

«Он штурмовал Крынки в составе 328 полка новосозданной 104 десантно-штурмовой дивизии оккупантов. Военный билет белоруса выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения. Судя по документу, в 2003-2004 годах Лазарев служил в воинской части №61357, дислоцированной в столице Беларуси. Также погибший имел при себе железнодорожный билет из Севастополя в Рязань на 9 января и из Рязани в Ульяновск на 11-е», — говорится в публикации журналиста.

Он также добавил, что именно в Ульяновске дислоцируется 104 десантно-штурмовая дивизия.

«Месяц назад британская разведка сообщала, что эта дивизия понесла критические потери при штурме Крынок. Первый подтвержденный случай участия белорусов в боях за Крынки», – подчеркнул Цаплиенко.