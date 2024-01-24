Z-пропагандисты неожиданно выдали главную проблему армии РФ в Украины 24.01.2024, 10:20

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Аналитики ISW объяснили, в какую ловушку попало российское командование.

Войска РФ не могут вести полномасштабное наступление, так как украинские защитники наносят удары по врагу, если их в одном месте больше батальона.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию позиционной войны, из которой не могут выйти военные РФ.

Со слов российских военных блогеров, ВСУ наносят удары по скоплению армии РФ, даже если она не на передовой, а в глубоком тылу.

Украинские защитники также активно атакуют с помощью беспилотников даже небольшие группы, состоящие из 1-2 пехотных рот и 10 бронемашин. ВСУ не подпускают даже такую группу к передовым позициям, нанося удары еще издалека, на подходе.

До недавнего времени излюбленной тактикой МО РФ было бросить на прорыв небольшую группу из 10 человек, которую сзади на «экстремальном» расстоянии могла поддержать бронетехника.

Z-паблик «Рыбарь» сообщил, что технологический прогресс у ВСУ не позволяет оккупантам концентрировать несколько дивизий в одной месте, именно поэтому в МО РФ должны задуматься над тем, как модернизировать командование и управление войсками на местах, чтобы найти выход из этой позиционной войны. Также на передовой должна быть хорошая связь, чтобы быстро наносить удары по найденной цели.

Аналитики замечают, что за два года войны в Украине в МО РФ так и не исправили или улучшили все вышеперечисленные проблемы в своей армии.

Однако, даже несмотря на целый ряд таких проблем, армия РФ все же может достигать незначительных тактических успехов на фронте. Это показали бои на Авдеевском направлении и в районе Купянска.

При этом Кремль и дальше будет закупать баллистические ракеты у Ирана и КНДР, которые сложнее сбивать и которые могут достигать поставленных целей.