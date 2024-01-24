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СМИ: Упавший под Белгородом ИЛ-76 летел от границы с Украиной, а не к ней

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  • 24.01.2024, 15:32
  • 4,370
СМИ: Упавший под Белгородом ИЛ-76 летел от границы с Украиной, а не к ней

Самолет мог везти оружие с Востока.

Потерпевший крушение в Белгородской области РФ самолет ИЛ-76 летел от границы с Украиной, а не к ней.

Об этом свидетельствуют кадры падения самолета. Как идентифицировали «Важные истории» и «Медиазона», ролик был снят из центра села Яблонево по направлению не север.

По данным Shot, обмен пленными должен был состояться именно на границе с Украиной. В то же время, согласно видео падения, самолет летел в противоположную сторону.

Украинский OSINT-аналитик «Скринька Пандори» утверждает, что упавший Ил-76 имел бортовой номер RA-78830, и до этого летел через Египет, Саудовскую Аравию, Красное море и Иран, пропал с радаров у Сирии, а затем снова появился в Белгороде. Оттуда он вылетел уже в сторону северо-востока.

«Пока еще никаких признаков, что там могли быть плененные. Все говорит о том, что он привез оружие с Востока», — считают аналитики.

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