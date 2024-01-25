На первом видео с места крушения Ил-76 заметили подозрительную деталь

На первом видео с места крушения Ил-76 заметили подозрительную деталь3
- 25.01.2024, 9:02
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Пропагандисты Симоньян подвели российское Минобороны.
В социальных сетях появилось видео, снятое на месте катастрофы российского транспортного самолета Ил-76.
На опубликованных кадрах не видно десятков погибших и даже фрагментов тел, о которых сообщают российские пропагандисты.
Видео было снято кремлевским телеканалом Russia Today, главным редактором которого является Маргарита Симоньян.
На кадрах видно, что на месте падения самолета работают спасатели и пожарные. Вокруг него заметны обломки, но никаких тел не видно, пишет dialog.ua.
Ранее Минобороны России заявило, что в результате катастрофы якобы погибли украинские военнопленные и экипаж самолета, находившиеся на борту.
Россияне утверждают, что на борту были 65 украинских пленных, которых перевозили в Белгородскую область для обмена.
Однако опубликованное видео Russia Today не подтверждает эту информацию. На кадрах видно, что спасатели работают в относительно спокойной обстановке. Нет признаков того, что на месте катастрофы было большое количество погибших.
Этот инцидент вызывает вопросы о достоверности информации, которую распространяют российские СМИ.
В последнее время они неоднократно публиковали недостоверную информацию о войне в Украине.