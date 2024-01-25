Удар по НПЗ в Туапсе: стали известны масштабы разрушений 25.01.2024, 10:51

5,288

Именно через этот порт россияне вывозят нефть на экспорт.

В ночь на 25 на энергетическом объекте в российском Туапсе в результате атаки БПЛА возник масштабный пожар.

Позже стало известно о новых деталях удара беспилотников.

Пораженный морской терминал принадлежит Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу, являющемуся единственным НПЗ на берегу Черного моря. Именно через порт россияне вывозят нефть на экспорт, получая деньги, чтобы и дальше воевать против Украины.

Известно, что морской терминал в Туапсе атаковал один беспилотник, после чего на месте начался пожар. Повреждена нефтеперерабатывающая установка, в которой на момент атаки находилось около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута.

По данным россиян, первый дрон был замечен в небе в 23:17. В течение следующего часа появились и другие. Оккупанты обратились к своей любимой методичке и снова начали сразу обвинять во всем Украину. По информации росСМИ, НПЗ «Роснефти» якобы был атакован тремя украинскими БПЛА «Бобер».

Россияне заверили, что в результате атаки на этот объект «никто не пострадал». В то же время, по информации российских СМИ, с территории пораженного предприятия было эвакуировано 38 сотрудников.

Официально местные власти так и не назвали причину пожара на НПЗ. Как отметил глава Туапсинского района Сергей Бойко, на объекте загорелась вакуумная установка. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.