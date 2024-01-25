Россияне пригнали к берегам Крыма подбитый «Оленегорский горняк» 3 25.01.2024, 11:53

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Зачем?

Большой десантный корабль, который россияне пригнали в Севастополь, - это известный уже «Оленегорский горняк», сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, комментируя вчерашнюю информацию от партизанского движения украинцев и крымских татар «Атеш» насчет БДК.

«Корабль находится сейчас в Севастопольской бухте, это мы можем подтвердить. А что касается его возможного участия в мероприятиях обороны акватории или других учебно-боевых мероприятиях, то это он сможет делать вряд ли. Потому что это очень известный нам всем большой десантный корабль 755 проекта «Оленегорский горняк». Который, конечно, сейчас немножко не б/г (не боеготовый, - Ред.), как у нас говорят в Вооруженных силах. Потому что он после полученных в прошлом сезоне повреждений находится в ремонте. И, скорее всего, именно с этой целью, из Новороссийска его туда притащили. Поэтому ожидать от него каких-то очередных подвигов не стоит», - сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что это уже проверенная информация, это тот самый корабль.

«Замаскировать такой большой корабль как проекта 755 невозможно», - подчеркнул спикер.

По словам Плетенчука, по состоянию на сейчас этот БДК должен пройти соответствующие ремонтные мероприятия, после этого будут еще некоторые процедуры согласно протоколу.

«И уже там может быть когда-то он вернется на боевое дежурство. Но учитывая, что у него повреждения были достаточно существенные, то в ближайшей перспективе мы его вряд ли увидим при выполнении подобных задач», - подчеркнул Плетенчук.

Насчет ситуации в Черном море спикер ВМС сообщил, что по состоянию на сейчас в акватории находятся четыре вражеских корабля, из них два - это носители крылатых ракет, это подводные лодки проекта «Варшавянка». У них на борту может быть до четырех ракет и всего может быть до восьми.

Плетенчук добавил, что в последнее время россияне выводят в море примерно 10 единиц своего флота и это делается как с целью выполнения учебно-боевых задач, то есть обучения личного состава, так и для рассредоточения корабельного состава, чтобы он не собирался в одном месте, в одной локации по «понятным причинам».

«Кроме того, они выполняют задачи по ведению разведки, охраны пунктов базирования. То, что в море находится какое-то количество кораблей - не говорит о том, что завтра они начнут двигаться в сторону нашего побережья», - отметил спикер.