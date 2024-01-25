Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе атаковала СБУ 1 25.01.2024, 12:14

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В украинской спецслужбе раскрыли детали операции.

Взрывы на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край РФ) были операцией Службы безопасности Украины. В результате атаки повреждения получила установка первичной обработки нефтепродуктов.

Целью ударных БПЛА стали вакуумная и атмосферная колонны. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе был атакован в ночь на 25 января. После двух мощных взрывов на предприятии начался масштабный пожар. В результате атаки были повреждены как минимум две установки на заводе.

«СБУ бьет вглубь России и продолжает атаки на объекты, которые не только имеют важное значение для экономики России, но и обеспечивают топливом вражеские войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается», – сообщает источник.

В свою очередь в РФ заявили, что в поврежденной беспилотником установке НПЗ «Роснефти» в Туапсе находилось 112 тонн бензина и 200 тонн мазута. Также оккупанты признались, что нефтеперерабатывающий завод атаковали три беспилотника.

По легенде пропагандистов, два БПЛА якобы были сбиты и упали в море, а третий дрон упал на территории НПЗ, повредив нефтеперерабатывающую установку. Также в РФ выдали, что пожар удалось потушить только утром 25 января.

Напомним, 24 января в российском городе Туапсе в Краснодарском крае раздалась серия взрывов. После них вспыхнул мощный пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе, который входит в состав нефтяной компании «Роснефть».