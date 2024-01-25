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Террориста Гиркина приговорили к четырем годам колонии

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  • 25.01.2024, 14:12
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Террориста Гиркина приговорили к четырем годам колонии

Решение сегодня вынес Мосгорсуд.

Бывшего главаря террористов «ДНР», экс-диверсанта ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии общего режима.

«Служу отечеству», — так отреагировал на приговор сам Стрелков.

Мосгорсуд признал бывшего «министра обороны «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным по делу о призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК).

Стрелкова задержали в июле 2023 года. Его обвинили по части 2 статьи 280 УК («Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета»).

Основаниями для возбуждения дела стали две публикации Стрелкова в телеграм-канале: в первом посте он допускал возможную сдачу Крыма, а также прокомментировал невыплаты военным фразой «Граждане, так ведь за это расстреливать мало».

Позже адвокат Стрелкова уточнил, что экспертиза признала лишь один пост экстремистским, — по нему и было предъявлено окончательное обвинение. Сам обвиняемый отказывался признавать вину.

В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Стрелкова одним из виновников крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области летом 2014 года. Его заочно приговорили к пожизненному заключению.

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