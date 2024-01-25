ГУР: На борту ИЛ-76 должны были быть VIP-персоны РФ 25.01.2024, 14:44

2,292

Россия могла использовать украинских пленников как «живой щит».

В украинской разведке не исключают, что Россия могла использовать украинских военнопленных в качестве живого щита для транспортировки вооружения.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, российские оккупанты утверждали, что потерпевший крушения самолет Ил-76 был загружен только на треть.

Он отметил, что во время предыдущего обмена пленными, когда домой вернулись 230 украинских воинов, использовалось авиасообщение. Однако тогда РФ предупредила о том, что самолет будет осуществлять посадку и запросила режим тишины. Об этом Юсов рассказал в эфире «Радио Свобода».

Представитель ГУР подчеркнул, что на самолете Ил-76, который утром 14 января упал в Белгородской области, одновременно могли находиться и ракеты, и люди. При этом, исходя из заявлений россиян, самолет был загружен только на треть.

«На борту могли находиться как ракеты для комплекса С-300, так и одновременно ракеты и люди. Речь идет о большом военном самолете. Он был загружен только на треть, исходя из их слов. Был ли смысл использовать именно этот борт? Также одновременно с ним были и другие самолеты – это АН-26 и АН-72 в пространстве рядом с ИЛом, который потерпел крушение. Ест много обстоятельств, нуждающихся в расследовании и максимальном изучении», – заявил Юсов.

«Мы можем предположить любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки боекомплекта и вооружения для ракетных комплексов, которые уничтожают украинские города», – заявил представитель ГУР.

Также он добавил, что пока неизвестно, кто именно сбил этот самолет, но это могла быть и сама Россия.

«По состоянию на сейчас мы можем констатировать, что это фактически зона боевых действий. И, например, в это время и в этот день было активное применение беспилотных летательных аппаратов с обеих сторон. В частности, речь идет о применении и Украиной разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые, в свою очередь, могли быть целью для средств ПВО и противоракетной обороны агрессора. Собственно это тот сценарий, который уже неоднократно происходил на России, когда так называемый «дружественный огонь» уничтожал их авиацию: и транспортную, и военную. И еще раз подчеркнем, что речь сейчас идет именно о военном самолете, в котором пленных в принципе не должно было быть... например, российское ПВО могло воспринять как цель украинский разведывательный БПЛА, но выпущенные ракеты или расчет ПЗРК ошибся и сбил свой же самолет. Это одна из версий. Потому что на самом деле в этой истории есть много других особенностей», – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что Украина настаивает на проведении международного расследования, чтобы точно выяснить все детали случившегося.

На борту должны быть VIP-персоны РФ

Представитель ГУР также заявил, что украинская разведка выяснила после аварии Ил-76, что на борту самолета должны были лететь российские чиновники. В последний момент ФСБ запретило им садиться на борт.

«На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло», - сказал Юсов.

Он добавил, что российским МЧСовцам не разрешили работать на месте аварии. По его словам, в местный морг в Белгороде доставили только пять тел.