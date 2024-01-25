Удар HIMARS под Иловайском ликвидировал 24 российских военных 6 25.01.2024, 15:37

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Появились новые подробности с пометкой «срочно».

Согласно поступающей информации, ВСУ смогли достать до полигона россиян под Иловайском, накрыв скопление российских военных.

В ходе ракетного удара ВСУ по российскому полигону под Иловайском погибло 24 российских военнослужащих, поступает информация о раненых.

Об этом с пометкой «срочно» сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Со ссылкой на собственные источники канал отметил, что 24 января около 15:00 удар пришелся по территории воинской части № 78528, которая расположена недалеко от села Покровка.

«По предварительным данным, погибло 24 военнослужащих и 4 получили ранения», - отмечено в сообщении.

Согласно предварительной информации, украинская армия разнесла российский полигон из HIMARS.

Иловайск находится в глубоком тылу российской группировки, однако дальность HIMARS позволила достать до него.