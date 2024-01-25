ВСУ уничтожили БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонской области
- 25.01.2024, 23:22
Видео.
Украинские защитники уничтожили российскую боевую машину пехоты (ББМ), из которой захватчики вели огонь по правому берегу Херсонской области.
Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Военные рассказали, что операторы одного из подразделений ССО обнаружили БМП-2 российских оккупантов, когда вели воздушную разведку на Херсонском направлении.
«Из нее враг постоянно вел обстрел позиций Сил обороны на правом берегу», - говорится в сообщении.
По вражеской цели было нанесено огневое поражение ударными дронами, и БМП россиян была полностью уничтожена.
Также отмечается, что операторы ССО нанесли удар по антенне связи вражеской техники, и «бонусом» стало сбитие триколора захватчиков.
Военные опубликовали соответствующее видео.