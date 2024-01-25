ВСУ уничтожили БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонской области 25.01.2024, 23:22

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Украинские защитники уничтожили российскую боевую машину пехоты (ББМ), из которой захватчики вели огонь по правому берегу Херсонской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Военные рассказали, что операторы одного из подразделений ССО обнаружили БМП-2 российских оккупантов, когда вели воздушную разведку на Херсонском направлении.

«Из нее враг постоянно вел обстрел позиций Сил обороны на правом берегу», - говорится в сообщении.

По вражеской цели было нанесено огневое поражение ударными дронами, и БМП россиян была полностью уничтожена.

Также отмечается, что операторы ССО нанесли удар по антенне связи вражеской техники, и «бонусом» стало сбитие триколора захватчиков.

Военные опубликовали соответствующее видео.