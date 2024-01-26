Следственный комитет РФ впервые опубликовал видео с места падения Ил-76 под Белгородом 1 26.01.2024, 8:58

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На нем заметили странную особенность.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места падения самолета Ил-76 под Белгородом.

Известный публицист Александр Невзоров обратил внимание на странную особенность предоставленного СК России видеоматериала:

«Никаких доказательств присутствия на борту пленных ВСУ до сих пор не предоставлено.

Видео «никакое».

Но, зрителю представлена часть тела с рукой и еще одна кисть руки с татуировкой. Очевидно, что сделано это не случайно.

Была ли рука привезена и нарочно подложена для съемки самим судмедэкспертом, или есть другие варианты, пока не известно. Где остальные тела - тоже».

Напомним, 24 января росСМИ сообщили, что в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. Российские журналисты заявили со ссылкой на Минобороны России, что на борту якобы могли находиться украинские военнопленные, которых везли на обмен.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что Ил-76, который упал в Белгородской области, ранее доставлял вооружение российским войскам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ расследует все обстоятельства происшествия, а ГУР выясняет судьбу военнопленных. Он также сказал, что Киев будет настаивать на международном расследовании.

В Белом доме заявили, что США не могут подтвердить информацию о том, что на борту самолета Ил-76 находились украинские пленные.