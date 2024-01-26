СМИ: Палестинцы в секторе Газа подняли восстание против ХАМАС 26.01.2024, 9:22

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Жители Хан-Юниса требуют освободить израильских заложников и остановить войну.

25 января жители захваченного боевиками террористической организации ХАМАС города Хан-Юниса, расположенного на юге сектора Газа, вышли на акцию протеста с белыми флагами, сообщает cursorinfo.co.il.

В ходе протестной акции жители сектора требовали от ХАМАС освободить израильских заложников и остановить войну.

Люди несли транспаранты с надписями «Народ хочет прекращения огня» и выкрикивали соответствующий лозунг.

Активисты требовали остановить обстрелы и дать им жить, как людям во всем мире: в своих домах, в спокойной обстановке, без угрозы потерять жизнь, родных и близких. Женщины требовали остановить войну, где каждый день гибнут их дети.

За последнее время это уже вторая антивоенная акция.