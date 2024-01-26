«Продолжение будет»: военный эксперт предположил, что случилось с Ил-76 26.01.2024, 9:45

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Аналогичный случай уже был в истории.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев убежден, что в Белгородской области россияне сами сбили свой самолет Ил-76 при помощи ПВО.

«Россияне целились в украинский дрон, а сбили свой самолет», — заявил Дмитрий Снегирев.

По мнению военного эксперта, сомнений в том, что армия РФ виновна в крушении Ил-76, никаких быть не может, и все факты говорят сами за себя.

Военный эксперт напомнил случай из истории, который напоминает ситуацию с крушением Ил-76: «Когда это касается интересов российской стороны и соответственно дает возможность заблокировать расследование сбития украинского Boeingа в небе над Тегераном, то они продвигают версию, что Тор-М1 зафиксировал американский беспилотник, но тут на пути возник гражданский самолет и ракеты переключились на большую по размеру цель. Это была версия российской стороны. Так вот, если вы ее озвучили, то эта версия автоматически ложится на версию событий в небе над Белгородчиной».

Затем Дмитрий Снегирев описал, кто и как сбил Ил-76: «Работала российская ПВО по украинскому беспилотнику, который, кстати, именно в это время был сбит в небе над Белгородчиной, и вчера я цитировал российские СМИ по этому поводу. Соответственно, работая по украинскому беспилотнику, системы российской ПВО захватили цель, но на пути возник военно-транспортный самолет Ил-76, и ракеты автоматически переключились на большую по размеру цель. На этом, уважаемое общество, сегодня мы можем поставить точку, но продолжение будет».