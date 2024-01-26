закрыть
26 января 2024, пятница, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка раскрыла истинное значение осуждения Гиркина

  • 26.01.2024, 15:05
  • 1,874
Британская разведка раскрыла истинное значение осуждения Гиркина

Чего опасаются в Кремле?

Осуждение боевика Игоря Гиркина к четырем годам лишения свободы в России свидетельствует о все большем неприятии Кремлем критики в отношении ведения войны против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, 25 января российский суд приговорил бывшего военного блогера и бывшего офицера Федеральной службы безопасности РФ Игоря Гиркина к четырем годам лишения свободы в тюрьме за «публичное подстрекательство к экстремистской деятельности» из-за его критики войны в Украине.

Как известно, Гиркин воевал в «сепаратистских силах» в оккупированном Донецке в 2014 году и короткое время был так называемым «министром обороны в Донецкой народной республике». В 2022 году он информационно поддерживал вторжение России в Украину, но позже начал серьезную критику российского руководства и его тактики ведения «специальной военной операции» (так Россия называет полномасштабную захватническую войну против Украины).

Гиркина арестовали в июле 2023 года в связи с восстанием Евгения Пригожина и в ноябре после ареста он объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах, которые состоятся в России в 2024 году.

«Весьма вероятно, что после восстания Кремль стал более чувствительным к критике ведения «специальной военной операции» со стороны националистов, которые являются сторонниками жесткой линии, поскольку они являются одними из немногих убедительных альтернатив руководству Путина. Осуждение Гиркина является частью более широкого подавления критиков Кремля и войны в Украине, что отражает более авторитарный характер жизни в путинской России», - отмечается в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина