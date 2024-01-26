Британская разведка раскрыла истинное значение осуждения Гиркина 26.01.2024, 15:05

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Чего опасаются в Кремле?

Осуждение боевика Игоря Гиркина к четырем годам лишения свободы в России свидетельствует о все большем неприятии Кремлем критики в отношении ведения войны против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, 25 января российский суд приговорил бывшего военного блогера и бывшего офицера Федеральной службы безопасности РФ Игоря Гиркина к четырем годам лишения свободы в тюрьме за «публичное подстрекательство к экстремистской деятельности» из-за его критики войны в Украине.

Как известно, Гиркин воевал в «сепаратистских силах» в оккупированном Донецке в 2014 году и короткое время был так называемым «министром обороны в Донецкой народной республике». В 2022 году он информационно поддерживал вторжение России в Украину, но позже начал серьезную критику российского руководства и его тактики ведения «специальной военной операции» (так Россия называет полномасштабную захватническую войну против Украины).

Гиркина арестовали в июле 2023 года в связи с восстанием Евгения Пригожина и в ноябре после ареста он объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах, которые состоятся в России в 2024 году.

«Весьма вероятно, что после восстания Кремль стал более чувствительным к критике ведения «специальной военной операции» со стороны националистов, которые являются сторонниками жесткой линии, поскольку они являются одними из немногих убедительных альтернатив руководству Путина. Осуждение Гиркина является частью более широкого подавления критиков Кремля и войны в Украине, что отражает более авторитарный характер жизни в путинской России», - отмечается в сообщении.