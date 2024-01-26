Букингемский дворец сообщил о госпитализации Чарльза III 1 26.01.2024, 16:13

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Король Великобритании отложил свои обязательства на период выздоровления.

25 января короля Чарльза III госпитализировали из-за увеличения простаты. Монарх прибыл в больницу в Лондоне, где сейчас восстанавливается его невестка Кейт Миддлтон, недавно перенесшая операцию на брюшной полости.

Об этом сообщает Daily Mail. Отмечено, что Чарльз посетил жену своего сына Уильяма вместе с королевой Камиллой, прежде чем заняться собственным лечением.

Он пройдет коррекционную процедуру, ведь у него диагностировали доброкачественную опухоль. Король отложил свои обязательства на период выздоровления.

«Короля сегодня утром госпитализировали в лондонскую больницу для планового лечения. Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто посылал свои добрые пожелания на прошлой неделе, и рад узнать, что его диагноз положительно влияет на осведомленность общественности о здоровье», – отметил представитель Букингемского дворца.