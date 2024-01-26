закрыть
26 января 2024, пятница, 17:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Букингемский дворец сообщил о госпитализации Чарльза III

1
  • 26.01.2024, 16:13
  • 2,500
Букингемский дворец сообщил о госпитализации Чарльза III

Король Великобритании отложил свои обязательства на период выздоровления.

25 января короля Чарльза III госпитализировали из-за увеличения простаты. Монарх прибыл в больницу в Лондоне, где сейчас восстанавливается его невестка Кейт Миддлтон, недавно перенесшая операцию на брюшной полости.

Об этом сообщает Daily Mail. Отмечено, что Чарльз посетил жену своего сына Уильяма вместе с королевой Камиллой, прежде чем заняться собственным лечением.

Он пройдет коррекционную процедуру, ведь у него диагностировали доброкачественную опухоль. Король отложил свои обязательства на период выздоровления.

«Короля сегодня утром госпитализировали в лондонскую больницу для планового лечения. Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто посылал свои добрые пожелания на прошлой неделе, и рад узнать, что его диагноз положительно влияет на осведомленность общественности о здоровье», – отметил представитель Букингемского дворца.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина