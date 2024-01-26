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Лукашенко собирается стать преподавателем

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  • 26.01.2024, 20:53
  • 7,612
Лукашенко собирается стать преподавателем

Чему может научить диктатор?

26 января на встрече с научными и научно-педагогическими работниками Лукашенко заговорил о качестве образования в Академии управления и высказал идею, что его нужно усиливать педагогическими кадрами из числа высших чиновников.

По словам Лукашенко, «управленцев должны готовить все», и даже он сам не исключение.

«Да, я не буду бегать там по аудиториям вместо заведующего кафедрой, но где-то при случае один раз, два раза в год и «президент» там тоже будет», — отметил Лукашенко.

При этом он посоветовал ректору Академии управления Вячеславу Даниловичу приглашать также к преподавательской работе премьер-министра, министров, главу его администрации.

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