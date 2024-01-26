Глава Евросовета отказался участвовать в выборах в Европарламент 1 26.01.2024, 21:24

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Шарль Мишель

Он останется на своем посту до истечения срока своих полномочий в ноябре.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель отказался от намерения участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года, пишет Financial Times. Он останется на своем посту до истечения срока своих полномочий в ноябре.

Решение принято менее чем за неделю до «решающего саммита» Евросоюза, на котором будут рассматривать вопрос финансовой поддержки Украины со стороны блока, отмечает FT. Брюссель пытается найти компромиссное соглашение, которое устроило бы Венгрию, чтобы страна сняла вето на выделение дополнительной помощи Киеву в рамках пересмотренного долгосрочного бюджета союза.

Мишель объявил о планах идти на выборы в Европарламент в начале января. Ему пришлось бы оставить пост в Евросовете в июле. Politico писала, что если страны не договорятся о преемнике, исполняющим обязанности главы Евросовета на полгода может стать венгерский премьер Виктор Орбан, так как его страна с июля станет председателем в этом политическом органе.