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ВСУ показали работу нового ударного дрона «Мамонт» по оккупантам

  • 26.01.2024, 23:37
ВСУ показали работу нового ударного дрона «Мамонт» по оккупантам

Видео.

Украинские военные удачно использовали новый дрон-камикадзе «Мамонт». Видео его приложения удалось зафиксировать на камеру.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск.

Украинские военные все чаще для уничтожения россиян используют дроны-камикадзе отечественного производства.

В этот раз на фронте был использован новый дрон-камикадзе «Мамонт», ранее успешно протестированный. «Мамонт» имеет усиленную боевую нагрузку до 4 кг.

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