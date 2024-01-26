ВСУ показали работу нового ударного дрона «Мамонт» по оккупантам 26.01.2024, 23:37

Видео.

Украинские военные удачно использовали новый дрон-камикадзе «Мамонт». Видео его приложения удалось зафиксировать на камеру.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск.

Украинские военные все чаще для уничтожения россиян используют дроны-камикадзе отечественного производства.

В этот раз на фронте был использован новый дрон-камикадзе «Мамонт», ранее успешно протестированный. «Мамонт» имеет усиленную боевую нагрузку до 4 кг.