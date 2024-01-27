В Севастополе раздались громкие взрывы 2 27.01.2024, 8:51

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Местные жители сообщают о «туче дыма».

В временно оккупированном Севастополе утром 27 января прогремели мощные взрывы. После чего в небо поднялось облако дыма. Вероятно, у окупантов прилет, сообщает «24 Канал».

О громких взрывах и столбе дыма сообщают местные паблики. Отмечают, что громко было на проспекте Победы, в районе Стрелки и на улице генерала Хрюкина.

Традиционно оккупационные власти пытаются сделать вид, что «ничего не происходит». В частности, местный гауляйтер Михаил Развожаев заверил, что звуки взрывов – это «тренировка».

«Громкие звуки, которые были слышны в центре города – это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов», – говорится в сообщении Развожаева.